5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）の10日放送の回では、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに鹿児島の知られざる魅力に迫る。放送に先駆け、3人のコメントが公開された。【番組カット】こんなこともできるの!?摘採機で茶葉を収穫する相葉雅紀同番組では、相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく。同番組初上陸の鹿児島SPは