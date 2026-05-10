【ブンデスリーガ】ドルトムント 3−2 フランクフルト（日本時間5月9日／ジグナル・イドゥナ・パルク）【映像】堂安律、手が顔面に直撃する瞬間フランクフルトの日本代表MF堂安律が思わぬ形でファウルを取られた。ファウルをアピールした際に伸ばした手が相手の顔面に当たり、逆に自身のファウルと判定される珍しいシーンとなり、ファンも唖然としている。フランクフルトは日本時間5月9日、ブンデスリーガ第33節でドルトムントと対