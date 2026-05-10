人気ユーチューバー、ヒカルが9日夜、Xを更新。“タモリ論争”の責任論について言及した。「タモリ論争」は自身の発言に端を発していた。4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調。自身が2001年頃から「森田一義アワ