5月10日は「母の日」です。今では当たり前に受け入れられている行事ですが、実は初めはなかなか一般には浸透しなかったといいます。それが、あるイベントをきっかけに、日本全国に広まっていきました。今から89年前に菓子メーカーが企画した「母の日大会」。日本に「母の日」を浸透させた原点に迫ると、カーネーションとは違った母への感謝の形が見えてきました。【写真で見る】母の日を広めたのはあの“製菓会社”だった！「母を