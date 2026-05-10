タレント明石家さんま（70）が9日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。本名への思いを明かした。アシスタントを務めるモーニング娘。の櫻井梨央が愛称の「らいりー」が定着していることから、最後に本名を言われたのはいつかと聞かれたさんまは「一番ショックだったのはある日、実家に電話入れて、『さんまか？』って言われて俺がショックやった」。本名の杉本高文ではなく、家族からも芸名の明石家さんまで