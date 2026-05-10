米球界で「村上フィーバー」が巻き起こっている。お茶の間も沸かせる一大旋風が生まれている要因となっているのは、メジャーリーグでルーキーイヤーを迎えた村上宗隆の記録的な活躍だ。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、MLB史をこじ開ける歴史的な15号を見る昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した26歳は、開幕から絶好調。現地時間5月8日のマリナーズ戦が終了した時点で、打率こそ.237なが