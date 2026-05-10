お笑いタレント鳥居みゆき（45）が9日、インスタグラムを更新。ドラマ出演を告知した。鳥居は「今日の夜なんですけどドラマ『時光代理人』5話出ます5／9 23:40−24:35東海テレビ(フジテレビ系列全国ネット)」と出演を告知。喫煙中の近影をアップした。この投稿にフォロワーからは「アイコス派なんやね」「びじんさんで、かわいい」「喫煙してる女性に一番色気を感じる」とコメントが寄せられている。