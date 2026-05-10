TBS系「ゴゴスマ」で気象予報士として活躍するCBCの沢朋宏アナウンサーが9日、自身のXを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田（よしだ）ジョージさんの通夜に参列したことを報告した。沢アナは「昨夜、ジョージさんのお別れに行ってきました」と書き出し「多くの方が集まり、賑やかでもあり、そして、皆で切なく、悲しむ、一体感のあるジョージ