モデルの中島愛蘭（30）が9日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。結婚を発表した。「just married」と題して指輪のスタンプを添え、「この度、入籍いたしました」と報告。純白のウエディングドレス姿で、お相手の男性、愛犬とのスリーショットや、白いミニワンピースに黒ブーツ姿での手つなぎショットなどを公開し「これからは3人であたたかい毎日を重ねていけたらと思っています。これからもよろしくお願いいたします」