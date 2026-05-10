セリエA第36節が9日に行われ、レッチェとユヴェントスが対戦した。現在17位のレッチェは、降格圏の18位クレモネーゼとの勝ち点差が「6」と、残留のために勝ち点を少しでも積み上げておきたいところだった。対するユヴェントスもチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位につけているものの、5位ローマとの勝ち点差はわずか「1」であり、白星を手にしたいところだった。試合は開始直後の1分に動いた。敵陣深くの左サイドから