米大リーグのガーディアンズは９日（日本時間１０日）、２４年から２年連続でゴールド・グラブ賞を受賞しているジャイアンツのパトリック・ベイリー捕手（２６）をトレードで獲得したことを発表した。代わりにジャイアンツはガーディアンズから有望株の左腕マット・ウィルキンソン投手（２３）を獲得した。ドジャースと同じナ・リーグ西地区のジャイアンツは、ここまで１５勝２３敗の借金８で地区最下位。オフには２４年まで３