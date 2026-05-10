「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが9日、自身のインスタグラムを更新。5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットなどを投稿した。「DVDの見どころ」と題し、「ロケ地に偶然、私の大大大好きな猫ちゃんがいたんです！そのまま一緒に出演してくれました〜」と明かした。谷間があらわなデザインで、グレーのハイレグレオタード風衣装姿でネコとのツーショットなどを公開。「一発目の撮影で実は