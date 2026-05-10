◇プロ野球セ・リーグ中日 4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)巨人に連勝し、リーグ5位に浮上した中日・井上一樹監督が試合を振り返りました。先発の大野雄大投手が7回無失点の好投、攻撃では2回の先制タイムリーや5回の好走塁など、田中幹也選手の活躍が光りました。田中選手は5回に内野安打で出塁すると盗塁で2塁へ。送りバントで3塁に進むと、次の打者のサードゴロで挟まれますが粘ると、走塁妨害を受け得点につなげました。井