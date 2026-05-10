歌手工藤静香（56）が9日までに、インスタグラムを更新。北海道公演の帰りに起きたエピソードを明かした。工藤は「コラーゲンたっぷり味噌汁！最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、鶏肉から取っただしをみそや甘酒の入ったおわんに注ぐ様子などを披露した。続けて「そして、ごませんべい。フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！焦げない程度