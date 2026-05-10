岡山県の少し珍しい地名についての話題です。岡山県・奈義町にある地名ですが、成り立ちをひも解いてみるとイメージとはかけ離れた由来、さらには壮大な地球の歴史が隠されていました。 【写真を見る】地名の謎を調査してみたら驚きの事実が...1600万年の歴史が秘められた地域の名は「柿」 果物とは全く関係なかった【岡山】 柿の産地なのか？「柿」という地域の名前に秘められた謎 ここは岡山県奈義町の「柿」という地