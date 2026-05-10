きょう10日（日）は母の日で、家族で外出される機会が増えるかもしれません。きょう10日（日）は九州から北海道にかけて、カーネーションがよく映える青空が広がるでしょう。絶好のお出かけ日和になりそうです。■朝からたっぷりの日ざし紫外線対策をきょう10日（日）は九州から北海道の広い範囲で日ざしに恵まれ、北日本の暴風もおさまるでしょう。晴れる分、紫外線が強まるため帽子や日傘などで対策を心がけた方がよさそうです