5月10日（日）放送の『ポツンと一軒家』は、前週に引き続き魔裟斗と岩田絵里奈をゲストに、前回捜索隊が伺った愛媛県のポツンと一軒家の続編をお届けする。愛媛の山間部でヤギの山地酪農を実践し、自然放牧をしながら、新鮮なヤギミルクを使った飲むヨーグルトやプリンなどを製造している30代のご夫婦の暮らしぶりに迫っていく。 ©️ABCテレビ 東京から愛媛へと移住し、山奥でヤギの山地酪農を実践する30代ご