アジアサッカー連盟(AFC)は9日、来年1月7日から2月5日にかけて行われるAFCアジアカップの組み合わせ抽選会を行った。2011年大会以来3大会ぶり5回目の優勝を狙う日本代表はグループリーグで連覇中のカタール、タイ、インドネシアと同じF組に入った。日本は11日の大会初戦でインドネシアと対戦した後、16日の第2戦でタイ、20日の最終節でカタールと戦う。日本が入るF組は首位でグループリーグを突破した場合、24日の決勝トーナメ