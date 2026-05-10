◎5月10日は母の日。子供の頃に好きだった“おふくろの味”を聞かれたDeNA・石田裕は「唐揚げです。めっちゃうまいです！」と回答。横にいた牛田成樹広報は「僕は…筑前煮です」。平成生まれと昭和生まれの世代差を感じます。◎解説に訪れた達川光男氏はヤクルト・池山監督に「喜んでいるよ野村さんも」と言うと「良い野球をしてるじゃないか」と野村克也氏のモノマネも披露。そっくりでした。