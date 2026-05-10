◇セ・リーグDeNA3―1阪神（2026年5月9日甲子園）ようやく難敵を攻略した。DeNAは7回まで相手先発・大竹の前に無得点だったが、0―1の8回1死満塁から蝦名の右前適時打で同点。続く度会は外角直球を左前に2点適時打を放って逆転に成功した。大竹からの得点は24年8月3日の6回以来22イニングぶり。15日ぶりの貯金1として今季初の3位浮上へと導き「何が何でも点を入れるという気持ちだった」と胸を張った。筒香と牧が離脱し