3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」はスピード自慢18頭が府中に顔をそろえる。近年、活躍が目立つ桜花賞組の参戦が今年はないものの、重賞勝ち馬8頭が参戦し、見応えあるメンバーになった。昨年の2歳王者カヴァレリッツォに◎を託す。今季初戦の皐月賞は五分のスタートを切り、好位をキープ。初めての2000メートルでやや力むシーンが見られ、最後は脚が上がって13着。現時点で距離の壁を感じる敗戦だった。マイルは昨年の