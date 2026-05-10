◇パ・リーグ楽天2―6西武（2026年5月9日ベルーナD）楽天は逆転負けで3連敗。今季ワーストタイの借金4となり、5位に転落した。先発の古謝は7回9安打6失点で3敗目。5回まで無失点も6回に平沢に逆転3ランを浴びた。6度目の先発でも初勝利はならず「なんとかゼロで抑えたかった。（本塁打は）100球近くなってきたので、技術不足かなと思います」と声を絞り出した。三木監督は「立ち上がりはテンポ良くしっかり投げられて