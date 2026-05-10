4月16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた際、頭部にバットが直撃した川上拓斗審判員（30）の回復を願い、各球場で審判員が川上審判員の番号「29」のシールなどを付けて出場した。同審判員は緊急手術を受け、意識不明の状態が続いている。甲子園の阪神―DeNA戦で球審を担当した吉本文弘審判員は「回復を願ってみんなでやっていこうと」と経緯を明かした。NPBだけでなく、神宮で行われた東京六大学野球の審判員も「29