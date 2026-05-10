◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）西武の5年目右腕・黒田がプロ初勝利を手にした。0―2の6回無死一、二塁から先発・佐藤爽の後を受けて登板し、4番・浅村を見逃し三振。続く村林を二ゴロ併殺に仕留めた。1回を7球で無失点、その裏に打線が逆転。「爽さん（佐藤）がいい投球をしていて、僕が点を取られるわけにはいかないなと、凄く集中してマウンドに行った」。八戸工大一（青森）から21年ドラフト