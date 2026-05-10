◇セ・リーグDeNA3―1阪神（2026年5月9日甲子園）DeNAの先発・篠木は6回1失点と好投したが、プロ2勝目は手にできなかった。降板後に同学年の度会が決勝打を放ち、高3夏の甲子園がコロナ禍で中止になった世代の2人が聖地で躍動した。篠木にとって木更津総合1年夏以来の“凱旋登板”で「24歳になって落ち着いて周りの見え方も違った」と振り返った。この日は人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」とのコラボデー。ルイ