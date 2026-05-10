◇セ・リーグヤクルト4―０広島（2026年5月9日マツダ）【記者フリートーク】先発投手にとって登板間の過ごし方は重要。ヤクルト・松本健が意識するのは「ちゃんとリラックスすること」だ。オンとオフの切り替えをしっかりし、心身ともにフレッシュな状態を保つことを心がけている。リラックスに欠かせないのが愛犬の存在だ。マルプー（マルチーズとトイプードルのミックス犬）の「えま」と「もな」。2匹が癒やしを与えて