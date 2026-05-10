◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）小1から高部屋少年野球で野球を始めました。送り迎えは基本的に父にお願いしていましたが、母には野球用にお弁当を小学校、中学校と作ってもらいました。好きなメニューをリクエストしたことはなかったですけど、とてもおいしかったですね。東海大相模では寮に入っていたので、直接話すことは少なくなりましたが、試合後には頻繁にLINEでメッセージのやりとりをしまし