◇セ・リーグ巨人2―4中日（2026年5月9日バンテリンD）1軍再昇格した巨人・丸が今季1号2ランを放った。4点を追う8回1死一塁で代打で登場し、フルカウントから右中間テラス席へ。「割といい形で打てた」とうなずいた。今季は4月20日に出場選手登録を抹消されるまで、14打数1安打と苦しんだ中での一発に「数字を見たら全然まだまだ。続けていければ」と見据えた。