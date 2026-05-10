◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）西武・平沢大河内野手（28）が、プロ11年目の躍進を告げる逆転アーチを放った。9日の楽天戦で1点差に迫った6回に右翼席へ2号3ラン。現役ドラフトでロッテから移籍2年目の今季、規定打席には未到達も打率.377、得点圏打率.500の勝負強さを誇る。チームは3連勝で3カード連続勝ち越しを決め、貯金を最多2とした。鮮やかな軌道を描いて、平沢の打球が右翼席へ伸びた。「行