◇セ・リーグ巨人2―4中日（2026年5月9日バンテリンD）巨人は3連敗で4位に転落した。阿部政権初となる4カード連続の負け越しで4月3日以来となる借金1。阿部監督は「無駄な四球から（の失点）、あとミス。今の流れを象徴してたのが、出てしまった」と振り返った。先発の田中将が「慎重になり過ぎた」と2回に3四球が絡んで1点を先制された。0―1の5回1死三塁ではカリステの三ゴロで、三塁走者の田中を三本間に挟むも、田中