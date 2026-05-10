◇ファーム公式戦ロッテ3―４巨人（2026年5月9日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位の石垣元が本拠地デビューした。ファーム・リーグ巨人戦（ZOZOマリン）の7回から2番手で投げ、2/3回を1安打1失点、3四球。1イニングを投げ切れず「無駄なランナーを出してリズムをつくれず、野手の方々にも申し訳ない」と反省しつつ、「まずはストライクゾーンでどんどん勝負すること。練習からしっかり腕を振って制球力を高めていきた