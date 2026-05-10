◇セ・リーグヤクルト4―０広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルトは9日、広島を4―0で下して3連勝。3カード連続の勝ち越しで貯金を再び10に乗せた。先発した松本健吾投手（27）は6回まで無安打投球を見せるなど、今季最長の8回を1安打無失点、7奪三振で無傷の4勝目。打っては2回に先制の決勝2点打を放つなど投打で躍動した。ヤクルトの「マツケン」が踊りに踊った。打っては2打点、投げては8回無失点と躍動。無傷の4勝目に