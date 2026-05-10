◇セ・リーグヤクルト4―０広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルト・沢井が前夜の悔しさを晴らした。2回2死一塁で右翼線二塁打を放ち、先制点につながる好機をつくると4回には右中間へ1号2ラン。「結果が出て良かった」と笑顔を見せた。前日は今季初スタメンも3打数無安打で途中交代。直球に差し込まれていたため、タイミングの修正を強く意識して結果につなげ「悔しかったので絶対結果を出そうと思っていた」とホッとした