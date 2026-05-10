ダイヤモンドノットの前走は2人引きで外めを周回。いい意味で前進気勢があって、活気があった。東京輸送は昨秋京王杯2歳Sで経験済み。極端な馬体減がなければ理想的。カヴァレリッツォの前走は朝日杯FSから増減がなく、すっきり見せた。リズミカルに歩けていたのは好感。レースは掛かり気味だったが、輸送自体はOK。アドマイヤクワッズは低重心で力感がある。体のバランスを考えると、マイルは最適。関東輸送は慣れたものだ。