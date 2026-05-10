チャーチルダウンズC9着からの巻き返しを誓うリゾートアイランドは坂路で素軽い走り。宗像助手は「雰囲気は前走と変わらない。落ち着いています」と安堵（あんど）の表情を浮かべる。調教後馬体重は前走比プラス12キロの520キロだった。「全く太くは感じない」と不安もない。「課題のテンションが大丈夫なら」と一発に期待した。