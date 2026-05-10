◆ファーム・リーグロッテ３―４巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が９日、２軍合流後初登板で１回無失点の好投を見せた。ファーム・リーグのロッテ戦に１―３の６回から３番手で登板。先頭・桜井を１球で中飛、山口を三飛、２死から四球を与えたものの、山崎を左邪飛に打ち取った。「１軍の登板で出た反省を生かせたので続けたい」と汗を拭った。今季は開幕前に支配下昇格を勝