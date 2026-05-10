◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）日本ダービー（３１日、東京）への“最終切符”を争う第７４回京都新聞杯・Ｇ２は９日、京都競馬場で行われ、６番人気のコンジェスタス（西村淳）が無傷３連勝で重賞初制覇。スターアニスで牝馬２冠を目指す高野厩舎から、牡馬でもスター候補が誕生した。堂々と東上切符をつかみ取った。直線で前を射程圏に入れたコンジェスタスは、持ち前の瞬発力