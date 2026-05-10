ユウファラオは5度目の東京遠征となる。日高助手は「いつも通り順調に来られた」と語った。前走チャーチルダウンズCは逃げて2着。「展開、馬場含めて全てがかみ合った」と振り返る。鞍上は先週の天皇賞・春でヴェルテンベルクを12番人気2着に導いた松若。「G1で甘くはないけど、そのあたりにあやかれれば」と一発を期待した。