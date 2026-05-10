オルネーロはダートコースを流して本番に備えた。宮田師は「これまでの中でも一番メリハリが利いた、素晴らしい馬体。肩、腰に筋肉がついて張りがある」と状態に目を細めた。続けて「先週から着用しているパシュファイヤーがいい方に出ているのかな。後は乗れているジョッキーにお任せします」と絶好調の津村に全権委任した。