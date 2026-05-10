女優の黒島結菜（29）、北川景子（39）が9日、都内で映画「未来」（監督瀬々敬久）の公開記念舞台あいさつに登壇した。過酷な境遇で生きる人々の運命を、時と場所を交錯させて描くミステリー。黒島は夢に見る未来について問われ、「何より平和な世界になってほしい。隣にいる人を大切にするだけでも、そこにつながると信じている」と真摯（しんし）に回答。北川は同意しつつ、「子供の還暦を見たい。私は94歳まで生きること