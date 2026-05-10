G1馬カヴァレリッツォは皐月賞に続いて2度目の関東遠征。決戦の地に到着すると、落ち着いた脚取りで馬房へと入っていった。松原助手は「おとなしく到着できました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。今回は得意のマイル戦で反撃を期す一戦。「体は2歳の頃よりパンプアップした。恥ずかしくない競馬を」と力強く締めくくった。