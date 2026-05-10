フィリーズR勝ち馬ギリーズボールはダートコースを2周して汗を流した。岡田助手は「入厩してからテンションは落ち着いている。追い切りに乗ったジョッキーの感触も良かったので、状態はいいんじゃないかな」と仕上がりに自信をのぞかせた。前走から200メートルの距離延長。「道中の消耗は少ないので」と舞台替わりも問題ない。