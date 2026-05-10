◇フランス2部リーグスタッド・ランス5―3ポー（2026年5月10日）スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗がプロ最多1試合4得点で今季最終戦を飾った。ポーに2点差を大逆転勝利。ロデーズがアヌシーに勝利したため昇格プレーオフ圏内の5位以内に入れず1年での昇格は叶わなかったが、15日のW杯日本代表メンバー発表に向けてコンディションの良さを印象づけた。圧巻のゴールショーの幕開けは1点差に迫った前半39分だ。エリ