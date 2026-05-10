「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪３−２長崎」（９日、ヤンマーハナサカスタジアム）西はＣ大阪が長崎に３−２で競り勝ち、勝ち点２５とした。２−２の後半追加タイムに途中出場のＭＦ香川真司（３７）がＰＫを決めた。東は浦和が水戸を４−１で下して連勝を４に伸ばし、勝ち点２４で暫定４位に浮上した。水戸は２連敗。元日本代表ＭＦ香川が今季初ゴールとなる決勝弾を決めた。同点で迎えた後半追加タイム、香川を起点