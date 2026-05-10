５月９日に開催されたブンデスリーガの第33節で、菅原由勢と長田澪（ミオ・バックハウス）が所属するブレーメンが、町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦。０−１で敗れた。引き分け以上で残留が確定するという重要な一戦に先発した菅原は開始２分、対峙したパズマナ・トゥーレのふくらはぎを意図せず踏みつけてしまい、オンフィールドレビューの末に５分で一発退場となってしまった。あまりに早すぎるレッド