元日本代表FW柿谷曜一朗氏の妻で、タレントの丸高愛実さんが公式インスタグラムを更新。プロカメラマンが撮影した近影を公開し、ファンの喝采を浴びている。丸高さんは「今週もお疲れ様でしたそろそろアイコン変えたいなーて思ってて撮影してもらったの」と記して３枚の画像を投稿。両手で頬付けをついたカットや、キャップを被ってピースする一枚などを掲載した。「みんなも、そろそろウサギ（現在のアイコン） キツいよ…