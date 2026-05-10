「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）ヤクルトに新たな“二刀流”が出現した。「８番・投手」で先発した松本健が、プロ初打点となる決勝打＆８回１安打７奪三振無失点で無傷の４勝目。打撃は「真っすぐがたまたまバットに当たった感じです。本当にまぐれです」と朗らかに笑った。打棒を披露したのは二回２死二、三塁の場面。１４７キロ直球を捉え、鮮やかに左前に運ぶ先制の２点適時打。「９人目の野手」として