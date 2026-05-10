ジーネキングは坂路を力強く駆け上がった。相田助手は「中間は特段、疲れも出ていない。調教をしっかりできたし、仕上がりはいい」と満足顔。ニュージーランドTは差して3着好走。「走り方や体の使い方が前走の前からガラッと良くなった気がする。成長度合いは顕著です」と上昇を実感。キャリア8戦の経験を武器に下克上を狙う。