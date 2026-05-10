ダイヤモンドノットは無事に東京競馬場に到着した。千引助手は「トラブルなく、カイバを食べながらリラックスして来られた」と安堵（あんど）の表情。前走ファルコンSは単勝1・6倍の支持に応えてV。「調教をやるごとにパンプアップしてきた」と言い、「前走より一段階上の状態でレースに臨めると思う」と太鼓判を押した。