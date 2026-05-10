「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）鮮やかな集中打で逆転に成功だ。ＤｅＮＡは七回まで無得点に抑えられた阪神・大竹に対し、八回に怒濤（どとう）の６者連続出塁で攻略。阪神に２カード連続勝ち越しで貯金１とし、３位に浮上した。Ｖ打を放ったのは度会だ。「すごいチャンスの場面が自分のところに来た。何が何でも打点を入れる、前に飛ばして逆転するぞっていう気持ちで打席に入りました」。八回、蝦名の適時打で